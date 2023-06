PGA y gira europea pactan fusión con liga saudí LIV y ponen fin a cisma en el golf

En foto del 14 de mayo del 2023, l campeón individual Dustin Johnson y su caddie Austin Johnson celebra en el podio durante la ceremonia de trofeo en el torneo LIV Golf Tulsa e Cedar Ridge Country Club. El martes 6 de junio del 2023, la PGA, la Gira Europa se unirán en una empresa comercial con el fondo saudí y con lo que llega a su fin la demanda de LIV Golf. (Amy Kontras/LIV Golf via AP)

“Es como uno de sus mantras,: tratar de ser disruptivo y de cambiar el statu quo”, indicó. “Y en este caso, parecen haber tenido éxito”.

El anuncio llega un año después de que comenzó la LIV Golf. Jay Monahan, comisionado de la Gira de la PGA, estuvo esa semana en el Abierto de Canadá e hizo duros señalamientos sobre cualquier jugador que se uniera a la LIV o que pensara hacerlo.

“¿Han pensado alguna vez disculparse por ser miembros de la Gira de la PGA?”, preguntó.

Ahora, ambos circuitos son socios y Arabia Saudí tiene voz en la principal organización del golf.

“Reconozco todo lo que he dicho en el pasado. Reconozco que la gente me llamará hipócrita”, dijo Monahan el martes por la noche, en una conferencia telefónica. “Siempre que digo algo lo digo con la información que tengo, y dije algo cuando alguien trataba de competir con nuestra gira y nuestros jugadores”.

La mayoría de los golfistas de la Gira de la PGA se mostró contrariada por el vuelco. La situación se agravó debido a que una organización noticiosa rompió el embargo impuesto al anuncio, antes de que Monahan pudiera enviar un memorándum a los golfistas.

Muchos se enteraron por los medios.

“Amo enterarme de las noticias de la mañana en Twitter”, escribió el dos veces campeón de un major, Collin Morikawa.

Muchos más no estaban contentos, Wesley Bryan publicó en Twitter, “Me siento traicionado y no podré confiar en nadie dentro de la estructura corporativa de la Gira de la PGA por mucho tiempo”.

Byeong Hun An agregó: "Creo que los equipos del liv estaban batallando para conseguir patrocinadores y la gira de la pga no podía dejar ir el dinero. Una situación de ganar-ganar para ambas giras, pero una gran pérdida para aquellos que defendieron la gira los últimos dos años.

En una entrevista telefónica con The Associated Press, Monahan dijo: “Ellos iban en su camino, nosotros en el nuestro y después de mucha reflexión te das cuenta que la tensión en el deporte no es buena”.

“Tenemos la responsabilidad con la gira y el deporte y creímos que era el momento correcto para tener esa conversación”.

Monahan se dirigía a Toronto para reunirse con los jugadores. Y aunque esto seguramente traerá más ingresos para el golf, la gira tendrá que explicar por qué decidió unirse con un grupo que intentó quitarle a algunos de los mejores jugadores y que fue vista como un ejemplo de un caso en que un país trata de lavar su imagen con el deporte.

“Entiendo las críticas”, indicó Monahan. “Para mí, tomas la información que tienes en el momento y tomas la decisión que sea mejor para tus intereses. Las cosas han cambiado. Este fue el momento para tener esta conversación”.

Monahan dijo que la decisión se tomó en conjunto a lo largo de siete semanas. El integrante de la junta de la PGA Jimmy Dunne fue el responsable de juntar a Monahan y Al-Rumayyan.

“Nadie sabía de esto”, admitió el comisionado. “Nuestros jugadores esperan que trabajemos pensando en lo que es mejor para la gira”.

FUENTE: Associated Press