Pese a cancelación de torneo, equipo de cubanos expatriados celebra su unión

Lourdes Gurriel Jr. porta una gorra con el mensaje "Patria y Vida", durante una práctica de bateo con el equipo denominado Federación Profesional Cubana de Beisbol (FEPCUBE), el martes 16 de enero de 2024, en Miami (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fanáticos cantan el himno nacional de Cuba antes de un juego de exhibición del equipo denominado Federación Profesional Cubana de Beisbol (FEPCUBE) ante el Miami Dade College, el 17 de enero de 2024 (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El público observa un juego de exhibición entre la Federación Profesional Cubana de Beisbol (FEPCUBE) y el Miami Dade College, el miércoles 17 de enero de 2024 (AP Foto/Wilfredo Lee) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved