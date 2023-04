Pérez vence a Verstappen en Azerbaiyán, otro 1-2 de Red Bull

El mexicano Sergio Pérez del equipo Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku, Azerbaiyán, el 30 de abril de 2023. (Foto AP /Darko Bandic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sergio Pérez de Red Bull celebra en el podio su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyáne, el domingo 30 de abril de 2023, en Bakú. (AP Foto/Sergei Grits) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sergio Pérez de Red Bull cruza la meta para ganar el Gran Premio de Azerbaiyáne, el domingo 30 de abril de 2023, en Bakú. (Maxim Shemetov/Pool vía AP)