Pegula sorprende a Swiatek y es finalista en Montreal

La estadounidense Jessica Pegula festeja su triunfo sobre la polaca Iga Swiatek, en las semifinales del Abierto de Montreal, el sábado 12 de agosto de 2023 (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

“Fue un gran partido”, comentó. "Fue difícil, como una montaña rusa. Realmente de altibajos, pero al final me alegro de haber mantenido la tranquilidad hasta el final.

Los estadounidenses no habían derrotado a los primeros del ranking de hombres y mujeres en la misma semana desde abril de 2008, cuando Serena Williams apeó a Justine Henin y Andy Roddick dio cuenta de Roger Federer en Miami.

“Me frustraba no conservarlo”, dijo Pegula. “Pero simultáneamente, sabía que ella tenía también problemas para retenerlo. Así que me dije: ‘Sé que tendré más oportunidades si no puedo conservarlo’. Básicamente, iba a ganar quien pudiera consolidar su quiebre”.

La lluvia obligó a posponer la semifinal nocturna entre la kazaja Elena Rybakina (3ra) y la rusa Liudmila Samsonova (15ta) hasta el domingo.

FUENTE: Associated Press