Pederson y Davis guían a Gigantes a triunfo sobre Cerveceros

El venezolano Wilmer Flores (derecha) festeja con Michael Conforto, su compañero en los Gigantes de San Francisco, luego de conectar un jonrón solitario ante los Cerveceros de Milwukee, el viernes 5 de mayo de 2023 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)