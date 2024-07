Paul George ficha como agente libre con 76ers por 212 millones de dólares

ARCHIVO - El alero de los Clippers de Los Ángeles, Paul George (13), clava durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Hawks de Atlanta en Los Ángeles, el domingo 17 de marzo de 2024. George firmará un contrato de cuatro años y 212 millones de dólares con los 76ers de Filadelfia, dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del movimiento el lunes 1 de julio de 2024. (AP Foto/Ashley Landis, ARCHIVO) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved