Paret-Peintre emula a hermano mayor al ganar etapa en el Giro de Italia

Paret-Peintre no podía creerlo cuando se acercó a la meta tras un ascenso. Se quedó sentado en la bicicleta y le pidió a la multitud que vitoreara más fuerte al disfrutar el triunfo en la décima etapa.

“Para ser honesto, no puedo describir lo que estoy sintiendo. Es increíble", dijo Paret-Peintre, de 23 años. “Se me presentó la oportunidad de sacar un buen resultado, así que ¿por qué no ganarla? Ahora tengo una victoria de etapa para mi primera victoria de etapa, es algo asombroso".