Panamá rinde homenaje a boxeadora Atheyna Bylon, primera mujer del país en ganar presea olímpica

La medallista de plata panameña Atheyna Bylon posa durante la ceremonia de entrega de medallas de la final de boxeo femenino de 75 kg en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, el sábado 10 de agosto de 2024, en París, Francia. (Foto AP/John Locher)