Padres desconocen si incluirán a Machado en lista de lesionados

Manny Machado, de los Padres de San Diego, hace un gesto al ser golpeado con un lanzamiento en la segunda entrada del partido contra los Reales de Kansas City, en San Diego, el lunes 15 de mayo de 2023, y en la jugada su compañero Austin Nola anotó desde tercera base. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved