Padres barren a Gigantes en México al ganar 6-4

El jardinero derecho de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. (23), celebra con su compañero de equipo, Rougned Odor, después de que los Padres derrotaran 6-4 a los Gigantes de San Francisco en juego de béisbol el domingo 30 de abril de 2023, en Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved