Ozzie Guillén pide oportunidad para Puig en MLB (VIDEO)

“Por eso no entiendo cuál es la razón, por la que no le dan oportunidades a gente que la merece. Yo he visto en Grandes Ligas muertos, realmente muertos, más muertos que él”, añadió Guillén, causando la risa de los presentes en la sala de prensa y una expresión facial en el cubano, como “no me defiendas, compadre”.