Otro club turco despide a un futbolista israelí tras una publicación sobre rehenes en Gaza

En esta imagen de archivo, el entonces futbolista del Maccabi de Tel Aviv Eden Karzev (derecha) pelea por un balón aéreo con Dani Parejo, del Villarreal, durante un partido del Grupo I de la Europa League en el estadio de la Cerámica, en Villarreal, España, el 5 de noviembre de 2020. (AP Foto/Alberto Saiz, archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.