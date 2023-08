Orioles sobrevuelan la cima de la Liga Americana, y su futuro podría ser aun más brillante

Gunnar Henderson, de los Orioles de Baltimore, observa la pelota al conectar un jonrón en el juego del sábado 15 de julio de 2023, ante los Marlins de Miami (AP Foto/Gail Burton) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La mascota de los Orioles carga consigo una escoba luego que Baltimore derrotara a los Mets de Nueva York, por 2-0, completando la barrida de la serie en Baltimore. Domingo 6 de agosto de 2023. (AP Foto/Julio Cortez)

El relevista Félix Bautista de los Orioles de Baltimore lanza ante los Mets de Nueva York, el domingo 6 de agosto de 2023, en Baltimore. (AP Foto/Julio Cortez)

El venezolano Anthony Santander, de los Orioles de Baltimore, festeja luego de batear un jonrón solitario ante los Mets de Nueva York, el sábado 5 de agosto de 2023 (AP Foto/Julio Cortez)

El venezolano de los Orioles de Baltimore Anthony Santander celebra su grand slam conectado ante los Azulejos de Toronto en el octavo episodio del juego en Toronto. Martes 1 de agosto de 2023. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

Jorge Mateo (3) celebra con Austin Hays (derecha) de los Orioles de Baltimore celebran su victoria ante los Rays de Tampa Bay, el domingo 23 de julio de 2023, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Scott Audette)

Ryan O'Hearn, de los Orioles de Baltimore, conecta un sencillo productor ante los Rays de Tampa Bay, el sábado 22 de julio de 2023 (AP Foto/Scott Audette)

Colton Cowser, de los Orioles de Baltimore, observa su elevado de sacrificio ante los Rays de Tampa Bay, en la décima entrada del juego disputado el jueves 20 de julio de 2023 (AP Foto/Scott Audette)

El abridor de los Orioles de Baltimore Kyle Bradish lanza en la primera entrada del juego ante los Marlins de Miami el domingo 16 de julio del 2023. (AP Foto/Terrance Williams)

Anthony Santander (25), de los Orioles de Baltimore, celebra con Colton Cowser (17) después de batear cuadrangular en la séptima entrada en el juego de béisbol, el domingo 9 de julio de 2023, en Minneapolis. (AP Foto/Andy Clayton-King)