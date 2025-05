Orioles rompen racha de ocho derrotas con jonrón de Rutschman para vencer 8-4 a Cerveceros

Adley Rutschman (35), de los Orioles de Baltimore, es felicitado por Jackson Holliday (7) después de batear un jonrón de tres carreras durante la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 21 de mayo de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Jeffrey Phelps) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved