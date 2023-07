Ons Jabeur alcanza su segunda final consecutiva en Wimbledon y se cita con Marketa Vondrousova

Marketa Vondrousova reacciona durante el duelo contra Elina Svitolina en las semifinales del torneo de Wimbledon, el jueves 13 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Ons Jabeur patea la pelota tras no poder devolver una volea de Aryna Sabalenka en las semifinales del torneo de Wimbledon, el jueves 13 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Alberto Pezzali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Elina Svitolina tras sucumbir ante Marketa Vondrousova en las semifinales del torneo de Wimbledon, el jueves 13 de julio de 2023, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved