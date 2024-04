Oneil Cruz produce con sencillo en la 11ma para llevar a Piratas a triunfo sobre Orioles, 5-4

El dominicano de los Piratas de Pittsburgh Oneil Cruz (derecha) celebra junto al mexicano Rowdy Tellez (izquierda), luego de conectar el hit ganador en la 11ma entrada del partido de béisbol ante los Orioles de Baltimore, el sábado 6 de abril de 2024, en Pittsburgh. (AP Foto/Matt Freed) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved