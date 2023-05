Olímpicos de París prometen promover derechos LGBTQ tras parteaguas en Tokio

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Tony Estanguet, ofrece una rueda de prensa, en Saint-Denis, al norte de París, Francia, el miércoles 17 de mayo de 2023. "La capital de Francia detalló sus planes para una Casa del Orgullo que celebrará a las personas LGBTQ durante los Olímpicos y Paralímpicos del próximo año y el jefe de la organización de los Juegos prometió que los atletas olímpicos y activistas tendrán "muchas oportunidades" de hablar de derechos LGBTQ en instalaciones deportivas. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved