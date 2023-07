Ohtani sacude su 35to jonrón y Angelinos vencen a Yanquis 4-3 en 10 innings

Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, celebra tras sacudir un jonrón de dos carreras en el séptimo inning del juego de la MLB que enfrentó a su equipo con los Yanquis de Nueva York, el 17 de julio de 2023, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.