Ohtani logra su 1ra blanqueada y pega 2 jonrones; Angelinos barren a Tigres en doble tanda

Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles lanza contra los Tigres de Detroit, el jueves 27 de julio de 2023, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos de Los Ángeles, trata de controlar un calambre tras conectar un jonrón ante los Tigres de Detroit, en el segundo juego de una doble tanda, el jueves 27 de julio de 2023 (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles batea contra los Tigres de Detroit, el jueves 27 de julio de 2023, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved