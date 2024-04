Ohtani, acoplándose fuera del campo y en el plato; revela ejercicio secreto de bateo

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, batea la pelota, pero el lanzador de los Cachorros de Chicago, Kyle Hendricks, marca el out forzado en primera durante la tercera entrada de un juego de béisbol el viernes 5 de abril de 2024, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.