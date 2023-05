Odor pega jonrón de 3 carreras en la 9na y Padres superan 8-6 a Nacionales

Rougned Odor (derecha) de los Padres de San Diego celebra tras haber pegado un jonrón de tres carreras con su compañero Juan Soto (22) durante la novena entrada del juego de las Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el jueves 25 de mayo de 2023, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.