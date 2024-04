Nueve equipos de MLB recortaron su nómina este invierno. El salario apenas subió un 1.5%

El nuevo lanzador de los Gigantes de San Francisco Blake Snell (centro) camina junto al mánager de los Gigantes Bob Melvin (izquierda), y el agente de Snell Scott Boras (derecha), previo a ser presentado en la conferencia de prensa, el miércoles 20 de marzo, en Scottsdale, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved