Nimmo supera lesión, entra y pega jonrón de 2 carreras para el triunfo de los Mets 4-3 ante Bravos

Brandon Nimmo (9) de los Mets de Nueva York celebra junto al boricua Francisco Lindor (12) y otros compañeros de equipo luego de sacudir el jonrón de dos carreras que definió en la novena entrada el juego ante los Bravos de Atlanta, el domingo 12 de mayo de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Julia Nikhinson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.