Nets embocan 25 triples en la victoria 118-106 sobre los Bulls

Lonnie Walker IV (8), de los Nets de Brooklyn, reacciona después de embocar un triple en contra de los Bulls de Chicago, con la reacción de Torrey Craig (13), durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 26 de noviembre de 2023, en Nueva York. Los Nets ganaron 118-109. (AP Foto/Noah K. Murray) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.