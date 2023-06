Neto consigue su primer duelo de múltiples jonrones y Angelinos vencen a Marineros

Zach Neto, de los Angelinos de Los Ángeles, saluda mientras da vuelta en segunda base después de batear cuadrangular solitario en la segunda entrada en el juego de béisbol en contra de los Marineros de Seattle, el domingo 11 de junio de 2023, en Anaheim, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.