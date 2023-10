Narváez le da a Ecuador una anticipada medalla en el ciclismo de ruta de los Panamericanos

Las competidoras durante la carrera de ruta del ciclismo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El ecuatoriano Jhonatan Narváez celebra tras ganar la carrera de ruta del ciclismo de los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Los ecuatoriano Jhonatan Narváez (izquierda) y Richard Carapaz posan para una foto tras la victoria de Narváez en la carrera de ruta del ciclismo de los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved