Nadal dará rueda de prensa ante reportes de que no irá el Abierto de Francia

ARCHIVO- El español Rafael Nadal alza el trofeo de campeón después de ganar la final del Abierto de Francia frente al noruego Casper Ruud en tres sets 6-3, 6-3, 6-0, en el torneo de tenis en Roland Garros, en París, Francia, el domingo 5 de junio de 2022. Rafael Nadal sostendrá una conferencia de prensa en su academia de tenis el jueves 18 de mayo, después de que reportes indican que se perderá el Abierto de Francia. Nadal no ha jugado desde enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia. (AP Foto/Christophe Ena, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved