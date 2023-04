Nacionales derrotan 7-2 a Piratas, con sólida salida de Gray

Víctor Robles (16) y Luis García (2), de los Nacionales de Washington festejan después del juego de béisbol en contra de los Piratas de Pittsburgh, el domingo 30 de abril de 2023, en Washington. Los Nacionales ganaron 7-2. También en la foto, los jardineros Alex Call, izquierda, y Lane Thomas. (AP Foto/Patrick Semansky) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.