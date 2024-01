Multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev evalúa vender acciones del club francés Mónaco

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Foto del 19 de mayo del 2023, Breel Embolo del Mónaco pelea por el balón con Castello Lukeba y Sinaly Diomande del Lyon durante un encuentro de liga. El lunes 22 de enero del 2024, el dueño del Mónaco evalúa la posible venta parcial o total del equipo. (AP Foto/Laurent Cipriani, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“El socio mayoritario del AS Monaco ha decidido comenzar el proceso de exploración de estrategias alternativas para sus acciones en el club tras recibir un oferta no solicitada”, indicó a The Associated Press el representante en un correo electrónico. “El socio mayoritario ha solicitado sus servicios a The Raine Group para servir como asesor financiero exclusivo en este asunto”.