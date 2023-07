Morel ayuda a Cachorros a superar 10-7 a los vecinos Medias Blancas

Christopher Morel, de los Carchorros de Chicago, celebra cerca de primera base su sencillo productor de dos carreras en contra del abridor de los Medias Blancas de Chicago, Lance Lynn, durante la quinta entrada del juego de béisbol, el miércoles 26 de julio de 2023, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved