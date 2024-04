Monterrey levanta protesta formal por presuntos incidentes en zona de vestuarios ante el Inter Miami

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El mediocampista de Monterrey Jorge Rodríguez cabecea el balón en el complemento del encuentro de cuartos de final de la Copa de Campeones CONCACAF ante Inter Miami el miércoles 3 de abril del 2024. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

“Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar porque si no, me hubiera pegado, porque me tuvo a un centímetro”, narró Sánchez en un audio de Whatsapp que se filtró y que él mismo después confirmó ser suyo. “Me puso el puño al lado de la cara. Creo que buscaba mi reacción”.