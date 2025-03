MLB 2025: ¿Podrán Ohtani y los Dodgers repetir como campeones?

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles batea ante los Hanshin Tigers en un juego de exhibición, el domingo 16 de marzo de 2025, en Tokio. (AP Foto/Hiro Komae) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Juan Soto de los Mets de Nueva York durante una práctica de pretemporada, el lunes 17 de febrero de 2025, en Port St. Lucie, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson)

Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego se estira previo al juego de pretemporada contra los Gigantes de San Francisco, el martes 4 de marzo de 2025, en Peoria, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto batea un doble en la cuarta entrada del juego de exhibición ante los Tigres de Detroit el lunes 3 de marzo del 2025. (AP Foto/John Raoux)

ARCHIVO - El archivo destrozado del estadio Tropicana Field tras ser impactado por el paso del huracán Milton, el jueves 10 de octubre de 2024, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Mike Carlson)

El jardinero de los Atléticos Lawrence Butler atrapa un elevado en un juego de pretemporada contra los Rojos de Cincinnati, el viernes 28 de febrero de 2025, en Mesa, Arizona. (AP Foto/Carolyn Kaster)