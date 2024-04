Mitchell aporta 33 puntos, Cavaliers avanzan a playoffs con victoria de 129-120 sobre Pacers

Donovan Mitchell de los Cavaliers de Cleveland (centro) es felicitado por su compañero de equipo Jarrett Allen (derecha) ante la mirada de Isaac Okoro en el cierre de la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA ante los Pacers de Indiana, en Cleveland, el viernes 12 de abril de 2024. (AP Foto/Phil Long) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.