Michael Brantley, cinco veces All-Star, se retira después de 15 temporadas con Cleveland y Houton

ARCHIVO - Michael Brantley, de los Astros de Houston, celebra después de conectar un jonrón de dos carreras durante la cuarta entrada de un juego de béisbol en contra de los Azulejos de Toronto el domingo 24 de abril de 2022 en Houston. El cinco veces All-Star y campeón de la Serie Mundial anunció su retiro el viernes 5 de enero de 2024, después de 15 temporadas en Grandes Ligas (Foto AP/David J. Phillip, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.