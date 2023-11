México vence a Argentina y enfrentará a Chile por el oro del fútbol femenino de los Panamericanos

Lisbeth Ovalle (izquierda) celebra tras anotar el segundo gol de México en la victoria 2-0 ante Argentina en la semifinal del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos en Valparaíso, Chile, el martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved