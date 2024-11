Mexicana Ivanna Richards destaca en el automovilismo a sus 16 años y sueña con llegar a la F1

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La piloto mexicana Ivanna Richards compite en la serie Super Copa de la división Gran Turismo de México en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el viernes 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La piloto mexicana Ivanna Richards posa para una foto tras competir en la serie Super Copa de la división Gran Turismo de México en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, el viernes 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Cuando me quiere corregir de las cosas que hago mal en la pista siempre le digo, ‘tú no puedes decirme nada, te estoy ganando’”, dijo entre risas.

“Me encantan los autos Fórmula, me encantaría poder correr en otras categorías porque quiero llegar a la Fórmula 1”, dijo la piloto a The Associated Press. “Pero si no lo puedo lograr ahí, me gustaría probar NASCAR o Indycar”.