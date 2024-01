Mets y Manaea concretan acuerdo por 2 años y 28 millones de dólares

En foto del 22 de septiembre del 2023, Ee abridor de los Gigantes de San Francisco Sean Manaea observa el dugout durante el encuentro ante los Dodgers de Los Ángeles. El domingo 7 de enero del 2023, Manaea firma por dos años con los Mets. (AP Foto/Alex Gallardo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.