Mets se preparan para 10 juegos contra Atlanta y Filadelfia después de ser barridos por primera vez

Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, reacciona después de que el segunda base de los Rays de Tampa Bay, Brandon Lowe, lanzara la pelota al primera base Jonathan Aranda para ponerlo out durante la sexta entrada de un juego de béisbol, el domingo 15 de junio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.