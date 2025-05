Messi y la mala racha de Inter Miami: 'Ahora se va a ver de verdad si somos un equipo'

El delantero del Inter Miami Lionel Messi (10) es presionado por el defensa del Orlando City Robin Jansson (6) y el mediocampista César Araujo (5) durante la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS, el domingo 18 de mayo de 2025, en Fort Lauderdale, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.