Messi debutará en Super Bowl, en comercial de Michelob Ultra

En esta foto proporcionada por Michelob Ultra el jueves 25 de enero de 2024, el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, aparece en un comercial de esa cerveza (Michelob Ultra via AP)

“Tener al mejor de todos los tiempos, a Lionel Messi, y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente”, comentó Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Ultra, en una entrevista con The Associated Press. “Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”.