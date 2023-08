Messi debuta con gol en la MLS. Inter Miami rompe racha de 11 partidos sin ganar

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, observa desde la banca el partido de la MLS ante los Red Bulls de Nueva York, el sábado 26 de agosto de 2023, en Harrison, Nueva Jersey (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El argentino Lionel Messi festeja su tanto con el Inter Miami ante los Red Bulls de Nueva York, el sábado 26 de agosto de 2023, en Harrison, Nueva Jersey (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)