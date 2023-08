Medias Rojas vencen 4-3 a Reales con dos producidas de Alex Verdugo

Masataka Yoshida, jardinero izquierdo de los Medias Rojas de Boston, se estrella contra la barda mientras falla una atrapada a batazo de Kyle Isbel, de los Reales de Kansas City, el miércoles 9 de agosto de 2023, en Boston. La pelota rompió uno de los focos que indican los outs en el tablero y se quedó en el hueco, por lo que se marcó doble por regla. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.