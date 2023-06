Medias Rojas superan 9-3 a Mellizos; Verdugo impulsa cuatro carreras

Alex Verdugo, centro, de los Medias Rojas de Boston, celebra después de batear un sencillo productor a un costado del primera base de los Mellizos de Minnesota, Donovan Solano (39) y el coach de primera base de Boston, Kyle Hudson, durante la octava entrada del juego de béisbol, el lunes 19 de junio de 2023, en Minneapolis. (AP Foto/Craig Lassig) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved