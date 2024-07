El venezolano Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston celebra con Ceddanne Rafaela (43) luego de anotar en un imparable de dos carreras de Masataka Yoshida que también remolcó a Connor Wong durante el octavo episodio del juego de béisbol ante los Yankees de Nueva York, el viernes 26 de julio de 2024, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved