Medias Rojas disparan tres jonrones y vencen 9-3 a Rockies en su 4ta victoria consecutiva

Roman Anthony, derecha, celebra con Romy Gonzalez (23), de los Medias Rojas de Boston, después de su cuadrangular de dos carreras durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Rockies de Colorado, el lunes 7 de julio de 2025, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved