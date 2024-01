Mbappé y Barcola marcan en la victoria del PSG por 2-0 en Lens

Jugadores de Paris Saint Germain celebran después de que Bradley Barcola anotara el primer gol de su equipo en el partido de la Liga 1 de Francia entre Lens y Paris Saint-Germain en el estadio Bollaert-Delelis en Lens, al norte de Francia, el domingo 14 de enero de 2024. (AP Foto/ Matthieu Mirville) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved