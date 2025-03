Mbappé, Vinícius y dos jugadores más del Real Madrid investigados por UEFA

Kylian Mbappé, centro, del Real Madrid, habla con un árbitro asistente después de un tiro penal de Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, durante una tanda de penaltis al final del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el estadio Metropolitano en Madrid, España, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Bernat Armangue) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved