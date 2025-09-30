Mbappé recompensa a Madrid con tripleta en victoria 5-0 ante Kairat Almaty en la Liga de Campeones

Kylian Mbappé del Real Madrid controla el balón en el encuentro ante el Kairat Almaty en la Liga de Campeones el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Alikhan Sariyev) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El club que ha ganado 15 veces el campeonato europeo viajó casi 6.500 kilómetros para jugar en la ciudad kazaja, el primer partido en casa de Kairat en la competición.

El entusiasmo se mostró con Dastan Satpayev poniendo a prueba a Thibault Courtois después de solo 13 segundos y Jorginho probando suerte un minuto después.

Mbappé calmó cualquier nerviosismo visitante al convertir un penalti a los 25 minutos después de que el portero Sherkhan Kalmurza derribara a Franco Mastantuono.

Mbappé estuvo cerca de nuevo antes del descanso, pero finalmente los visitantes parecieron contentos de dejar que el balón circulara sin forzar demasiado la iniciativa.

La segunda mitad comenzó en la misma línea hasta que Courtois sorprendió a la defensa del Kairat con un despeje largo y Mbappé elevó el balón sobre Kalmurza al 52 para su segundo gol.

Mbappé falló lo que parecía una oportunidad sencilla para su tripleta después de que Vinícius Júnior le dejara el balón al 58.

Kairat podría haber tenido una forma de volver al juego cuando Dani Ceballos fue penalizado por una aparente falta sobre Valery Gromyko, pero el árbitro Marco Guida cambió de opinión después de revisar el VAR.

Arda Güler asistió a Mbappé para su tercer gol al 73 y el suplente Eduardo Camavinga anotó su primer gol en la competición diez minutos después, antes de que el también suplente Brahim Díaz completara la goleada en el tiempo de descuento.

Atalanta remontó para vencer 2-1 al Club Brugge en el otro partido temprano.

Más tarde, el Bayern Múnich visita a Pafos en Chipre para otro partido contra un debutante en el torneo.

El Atlético también juega este martes visitando al Eintracht Frankfurt después de casi desperdiciar una ventaja de seis goles el sábado en una victoria por 6-4 sobre el Borussia Mönchengladbach.

El Chelsea dará la bienvenida a José Mourinho en Stamford Bridge con el Benfica. El entrenador portugués tuvo dos etapas a cargo del Chelsea, donde se autodenominó "The Special One".

El Tottenham ya viajó al Círculo Ártico para enfrentar al Bodø/Glimt —ganando en las semifinales en mayo de la Liga Europa— y regresa para el primer partido en casa del campeón noruego en la fase principal de la Liga de Campeones.

En otros partidos, el Liverpool visita al Galatasaray, el Marsella recibe al Ajax, y el Club Brugge visita al Atalanta en Italia, donde el Inter de Milán recibe al Slavia Praga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: Associated Press