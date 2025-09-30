americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mbappé

Mbappé recompensa a Madrid con tripleta en victoria 5-0 ante Kairat Almaty en la Liga de Campeones

ALMATY, Kazajistán (AP) — Kylian Mbappé anotó una tripleta y el Real Madrid no dejó entrever cualquier cansancio por el viaje en la victoria el martes 5-0 ante el Kairat Almaty en Kazajistán.

Kylian Mbappé del Real Madrid controla el balón en el encuentro ante el Kairat Almaty en la Liga de Campeones el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Alikhan Sariyev)
Kylian Mbappé del Real Madrid controla el balón en el encuentro ante el Kairat Almaty en la Liga de Campeones el martes 30 de septiembre del 2025. (AP Foto/Alikhan Sariyev) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El club que ha ganado 15 veces el campeonato europeo viajó casi 6.500 kilómetros para jugar en la ciudad kazaja, el primer partido en casa de Kairat en la competición.

El entusiasmo se mostró con Dastan Satpayev poniendo a prueba a Thibault Courtois después de solo 13 segundos y Jorginho probando suerte un minuto después.

Mbappé calmó cualquier nerviosismo visitante al convertir un penalti a los 25 minutos después de que el portero Sherkhan Kalmurza derribara a Franco Mastantuono.

Mbappé estuvo cerca de nuevo antes del descanso, pero finalmente los visitantes parecieron contentos de dejar que el balón circulara sin forzar demasiado la iniciativa.

La segunda mitad comenzó en la misma línea hasta que Courtois sorprendió a la defensa del Kairat con un despeje largo y Mbappé elevó el balón sobre Kalmurza al 52 para su segundo gol.

Mbappé falló lo que parecía una oportunidad sencilla para su tripleta después de que Vinícius Júnior le dejara el balón al 58.

Kairat podría haber tenido una forma de volver al juego cuando Dani Ceballos fue penalizado por una aparente falta sobre Valery Gromyko, pero el árbitro Marco Guida cambió de opinión después de revisar el VAR.

Arda Güler asistió a Mbappé para su tercer gol al 73 y el suplente Eduardo Camavinga anotó su primer gol en la competición diez minutos después, antes de que el también suplente Brahim Díaz completara la goleada en el tiempo de descuento.

Atalanta remontó para vencer 2-1 al Club Brugge en el otro partido temprano.

Más tarde, el Bayern Múnich visita a Pafos en Chipre para otro partido contra un debutante en el torneo.

El Atlético también juega este martes visitando al Eintracht Frankfurt después de casi desperdiciar una ventaja de seis goles el sábado en una victoria por 6-4 sobre el Borussia Mönchengladbach.

El Chelsea dará la bienvenida a José Mourinho en Stamford Bridge con el Benfica. El entrenador portugués tuvo dos etapas a cargo del Chelsea, donde se autodenominó "The Special One".

El Tottenham ya viajó al Círculo Ártico para enfrentar al Bodø/Glimt —ganando en las semifinales en mayo de la Liga Europa— y regresa para el primer partido en casa del campeón noruego en la fase principal de la Liga de Campeones.

En otros partidos, el Liverpool visita al Galatasaray, el Marsella recibe al Ajax, y el Club Brugge visita al Atalanta en Italia, donde el Inter de Milán recibe al Slavia Praga.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: Associated Press

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, festeja en la cueva tras batear un jonrón en el octavo inning del juego ante los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de septiembre de 2025 (AP Foto/Frank Franklin II)

Judge llega a 50 jonrones por 4ta vez al pegar 2 y Yankees comparten cima del Este

ousmane dembele se consagra con el balon de oro 2025 y supera a lamine yamal

Ousmane Dembélé se consagra con el Balón de Oro 2025 y supera a Lamine Yamal

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Eriel Sánchez da su versión tras brutal golpiza a comisario técnico de la Comisión Nacional de Béisbol

Eriel Sánchez da su versión tras brutal golpiza a comisario técnico de la Comisión Nacional de Béisbol

Vista del terreno propuesto para la biblioteca del presidente Donald Trump, adyacente a la histórica Torre Libertad, en el centro de Miami, el 8 de agosto de 2025. (AP Foto/Daniel Kozin)

Florida regala valioso terreno en Miami para la biblioteca presidencial Trump

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, a la derecha, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se dirigen a hablar con la prensa fuera de la Casa Blanca, el lunes 29 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Gobierno de EEUU está al borde de su primer cierre en casi 7 años ante estancamiento en el Congreso

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, habla mientras el primer ministro, Israel, Benjamin Netanyahu, saludan a su salida del Ala Oeste de la Casa Blanca, el 7 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza, pero Hamas aún guarda silencio

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter