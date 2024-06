Mbappé no aparece en la lista de Francia para el fútbol de París 2024

A diferencia de la mayoría de torneos internacionales, como la Copa Mundial, el Campeonato Europeo y la Copa América, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus jugadores al fútbol olímpico.

Con Mbappé citado para la Euro, su participación en los Juegos de París le hubiera dejado sin descanso durante el verano.

En marzo, Mbappé expresó su interés por jugar en las justas parisinas: “Siempre he tenido la misma ambición. Siempre he he dicho que quiero estar, pero es algo que no depende de mí”.

Lista:

Arqueros: Lucas Chevalier (Lille), Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Dijon).

Defensores: Bafode Diakite (Lille), Maxime Esteve (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Friburgo), Adrien Truffert (Rennes), Leny Yoro (Lille).

Volantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Desire Doue (Rennes), Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Enzo Millot (Stuttgart), Khephren Thuram (Niza), Lesley Ugochukwu (Chelsea), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Delanteros: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Alexandra Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich).

FUENTE: Associated Press