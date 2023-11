Mbappé marca de penalti en triunfo de PSG por 5-2 sobre Mónaco

Kylian Mbappé centro, del PSG, celebra con sus compañeros de equipo después de marcar el segundo tanto de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga 1 entre Paris Saint-Germain y Mónaco, en el estadio Parc des Princes, en París, Francia, el viernes 24 de noviembre de 2023. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved